アメリカの格安航空会社「スピリット航空」が事業を停止し、運航を取りやめる準備を進めていることがわかりました。中東情勢の悪化による燃料価格の高騰が影響した形です。ロイター通信などによりますと、アメリカの格安航空会社「スピリット航空」が事業を停止し、現地時間の2日から全ての運航を取りやめる準備を進めているということです。スピリット航空は経営の悪化により、2度にわたり日本の民事再生法に相当する手続きを申請