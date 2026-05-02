シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトが、人工知能によるなりすまし被害の拡大を受け、米国で新たに3件の商標出願を行った。手続きを行ったのは自身の権利管理会社TASライツ・マネジメントで、保護対象は本人の声と肖像。出願の内容には、記録的成功を収めた「ジ・エラズ・ツアー」でパフォーマンスする写真1点と、最新アルバム「ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール」の