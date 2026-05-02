2日午前、三条市の北陸自動車道下り線で車6台が関与する玉突き事故が発生し、2人がけがをして救急搬送されました。 事故があったのは三条市の北陸自動車道下り線の栄パーキングの近くです。 午前9時半ごろ、「複数台が絡む事故が起きた」と警察に通報がありました。 警察によりますと車6台が関与する追突事故で、2人がけがをして救急搬送されましたが、いずれも命に別状はないということです。 この事故の影響で午前9時