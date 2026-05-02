2026年前期の連続テレビ小説『風、薫る』の新キャスト3人が発表され、中村倫也、井上祐貴、甲斐翔真の出演が明らかになった。舞台の一つとなる新潟で、主人公・りんと直美と関わる重要人物として登場し、物語に新たな展開をもたらす。主演の見上愛と上坂樹里もコメントを寄せ、物語の広がりに期待を寄せた。【写真】「新潟編」新キャストを一挙紹介！中村倫也が演じるのは、りんと直美が新潟で出会う患者・柳生藤次。つかみど