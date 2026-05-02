韓国・加平にある旧統一教会の総本山＝1日（共同）【加平共同】世界平和統一家庭連合（旧統一教会）は2日、総本山を置く韓国の京畿道加平で合同結婚式を開いた。教団によると、日本からの約430人を含む計約千人の新郎新婦が会場を訪れた。教団を巡っては、日本で解散命令を受け清算手続きが進み、韓国では韓鶴子総裁が前政権との癒着疑惑を巡り逮捕、起訴された。昨年の式では、韓氏が新郎新婦を前に婚姻成立を宣言したが、今