木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者のＣｏｃｏｍｉが１日、２５歳の誕生日を迎えた。ＳＮＳには多数の祝福メッセージが届いたようで、感謝の思いをつづった。親交のあるバレーボール女子日本代表で、イタリアのセリエＡ・ノヴァーラに所属する石川真佑選手は、インスタグラムのストーリーズに、Ｃｏｃｏｍｉとのツーショットをアップ。「おめでとーーーーー♥らぶです♡早く会いましょう」と祝福した。Ｃｏ