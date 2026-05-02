1日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した番組MCの谷繁元信氏が、同日のヤクルト戦で8回途中にマウンドに上がったDeNAの内野手・柴田竜拓について言及した。8回にサードの守備から途中出場した柴田は、5−16の8回二死一、三塁の場面でマウンドへ。宮本丈を3ボール2ストライクから6球目のストレートで左飛に打ち取った。谷繁氏は「アメリカではしょっちゅうありますけど、日本ではなかなかないです