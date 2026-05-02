5月1日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。お見送り芸人しんいちが“結婚して面白くなくなった芸人”を実名告白した。【映像】結婚して面白くなくなった芸人『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、華やかな芸能界で活躍する芸能人のリアルな生態を探るアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任し、ミスマリンの一ノ瀬のこ、ミスワリンの