木下グループ主催のアイスショー「ブルームオンアイス」が1日、兵庫県尼崎市内で開催された。ミラノ・コルティナ五輪で4位、今年3月の世界選手権銀メダルの千葉百音（木下グループ）が登場。「黒い瞳」をしっとりと舞い、観衆を魅了した。この日が21歳の誕生日。昨季は五輪や世界選手権で成果を出した一方、GPファイナルで沈むなど紆余曲折があった。「精神的に鍛えられた1年だった」と振り返り「あの挫折があったから、全日