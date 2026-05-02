山田洋次監督（94）が1日、都内の新文芸坐で行われた「昭和100周年記念邦画5社×新文芸坐『名作発掘！昭和100年、いま観たい映画〜新文芸坐編〜』特集上映」に登壇。渥美清さん主演の72年「男はつらいよ柴又慕情」上映後に阿部勉監督（69）とトークした。上映には、吉永小百合（81）が演じたマドンナの友人役の、泉洋子さんが観客として駆けつけ、同監督は「懐かしい！」と喜んだ。泉さんも「50年ぶりにスクリーンで自分の姿