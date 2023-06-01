連休中、どこにもお出かけしない日は、おうちごはんをアトラクションにしちゃうのもおすすめ！この記事では爆速レシピクリエイターおよねさんに教わった、ホットプレートで作れるお店みたいなハンバーガーのレシピを紹介します。目の前でパテやを目玉焼きを焼いて、自分の好きな具をはさんで……。作る工程の楽しさと、手作りならではのおいしさに、子どもも大人も夢中になっちゃいますよ♪「みんなでワイワイ！お好みハンバーガ