連休に作りたい！お店みたいな「ハンバーガー」【およねさんのホットプレートレシピ】
連休中、どこにもお出かけしない日は、おうちごはんをアトラクションにしちゃうのもおすすめ！
この記事では爆速レシピクリエイターおよねさんに教わった、ホットプレートで作れるお店みたいなハンバーガーのレシピを紹介します。
目の前でパテやを目玉焼きを焼いて、自分の好きな具をはさんで……。
作る工程の楽しさと、手作りならではのおいしさに、子どもも大人も夢中になっちゃいますよ♪
「みんなでワイワイ！ お好みハンバーガー」のレシピ
材料（6人分）
〈パテ〉
合いびき肉……600g
塩……ふたつまみ
こしょう……少々
バーガーバンズ……6個
ベーコン（ハーフサイズ）……6枚
トマト……1個
玉ねぎ……1個
卵……6個
好みでスライスチーズ……6枚
グリーンカールの葉……3枚
オリーブオイル……小さじ1
〈サウザンソース〉
にんにくのすりおろし……小さじ1
トマトケチャップ……大さじ3
中濃ソース……大さじ1
マヨネーズ……大さじ1
砂糖……小さじ1/2
〈照り焼きソース〉
しょうゆ……大さじ3
砂糖……大さじ3
酒……大さじ3
みりん……大さじ3
片栗粉……小さじ2
下ごしらえ
・トマトはへたを取り、玉ねぎとともに横に幅1cm程度、6枚の輪切りにする。玉ねぎは、いちばん外側の輪をはずす。
・グリーンカールは食べやすくちぎる。
・合いびき肉はパックのまま塩、こしょうをふり、こねる。6等分にしてバンズより少し大きいくらいの円形に成形する。
・サウザンソースは材料を混ぜる。
・照り焼きソースは耐熱容器に材料を混ぜる。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600Ｗ）で2分加熱したら、さらに混ぜてとろみを出す。
作り方
（1） 具材を焼く
ホットプレートを180〜200℃に熱してオリーブオイルを全体に広げ、パテ、外側以外の玉ねぎの輪切りを並べる。パテは3分ほど焼いて裏返し、フライ返しでときどき押しながら4〜5分焼く。好みでパテにスライスチーズをのせ、ふたをして1分ほど焼く。玉ねぎはしんなりするまで両面を焼く。玉ねぎの外側の輪を置き、その中に卵を割り入れて目玉焼きを焼く。ベーコンを並べ、好みの焼きかげんに焼く。【POINT】
目玉焼きは玉ねぎの外側の輪を使って焼くと、真ん丸でほどよいサイズに！ パテを焼くときは、ときどきへらで押して平らにすると、バンズにはさみやすくなります。バンズをホットプレートでこんがり焼いてもおいしいですよ。
（2）好きな具材をはさむ
バンズに好みの具材、ソースをのせてはさめば完成♪
大好きな具材をたっぷりはさんだオリジナルバーガーにガブリとかぶりつけば、家族みんなが笑顔になること間違いなし！
食事と遊びの両方をかなえる特別メニューに、わくわくがとまりません。
どこにも出かけなくたって、みんなで楽しく食卓を囲めば、きっと素敵な思い出に♪
ぜひぜひ、この連休に作ってみてくださいね。
教えてくれたのは……
およねさん
「自炊ハードルを地の果てまで下げにいく」をモットーにラクに作れて、おいしいレシピをテレビや雑誌、WEBなどで発信中。2児の母としての暮らしから生まれた料理アイディアが支持を集め、SNS総フォロワーは、40万人超（2025年 4 月次点）。著書に『禁断の爆速ごはん ここまでやっちゃう100レシピ』 (主婦の友社)など。みてくださいね。