連休に作りたい！お店みたいな「ハンバーガー」【およねさんのホットプレートレシピ】

連休中、どこにもお出かけしない日は、おうちごはんをアトラクションにしちゃうのもおすすめ！



この記事では爆速レシピクリエイターおよねさんに教わった、ホットプレートで作れるお店みたいなハンバーガーのレシピを紹介します。



目の前でパテやを目玉焼きを焼いて、自分の好きな具をはさんで……。

作る工程の楽しさと、手作りならではのおいしさに、子どもも大人も夢中になっちゃいますよ♪

「みんなでワイワイ！ お好みハンバーガー」のレシピ

材料（6人分）

〈パテ〉

合いびき肉……600g

塩……ふたつまみ

こしょう……少々

バーガーバンズ……6個

ベーコン（ハーフサイズ）……6枚

トマト……1個

玉ねぎ……1個

卵……6個

好みでスライスチーズ……6枚

グリーンカールの葉……3枚

オリーブオイル……小さじ1

〈サウザンソース〉

にんにくのすりおろし……小さじ1

トマトケチャップ……大さじ3

中濃ソース……大さじ1

マヨネーズ……大さじ1

砂糖……小さじ1/2

〈照り焼きソース〉

しょうゆ……大さじ3

砂糖……大さじ3

酒……大さじ3

みりん……大さじ3

片栗粉……小さじ2



下ごしらえ

・トマトはへたを取り、玉ねぎとともに横に幅1cm程度、6枚の輪切りにする。玉ねぎは、いちばん外側の輪をはずす。

・グリーンカールは食べやすくちぎる。

・合いびき肉はパックのまま塩、こしょうをふり、こねる。6等分にしてバンズより少し大きいくらいの円形に成形する。

・サウザンソースは材料を混ぜる。

・照り焼きソースは耐熱容器に材料を混ぜる。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600Ｗ）で2分加熱したら、さらに混ぜてとろみを出す。

作り方

（1） 具材を焼く

ホットプレートを180〜200℃に熱してオリーブオイルを全体に広げ、パテ、外側以外の玉ねぎの輪切りを並べる。パテは3分ほど焼いて裏返し、フライ返しでときどき押しながら4〜5分焼く。好みでパテにスライスチーズをのせ、ふたをして1分ほど焼く。玉ねぎはしんなりするまで両面を焼く。玉ねぎの外側の輪を置き、その中に卵を割り入れて目玉焼きを焼く。ベーコンを並べ、好みの焼きかげんに焼く。

【POINT】

目玉焼きは玉ねぎの外側の輪を使って焼くと、真ん丸でほどよいサイズに！ パテを焼くときは、ときどきへらで押して平らにすると、バンズにはさみやすくなります。バンズをホットプレートでこんがり焼いてもおいしいですよ。

（2）好きな具材をはさむ



バンズに好みの具材、ソースをのせてはさめば完成♪

大好きな具材をたっぷりはさんだオリジナルバーガーにガブリとかぶりつけば、家族みんなが笑顔になること間違いなし！

食事と遊びの両方をかなえる特別メニューに、わくわくがとまりません。



どこにも出かけなくたって、みんなで楽しく食卓を囲めば、きっと素敵な思い出に♪

ぜひぜひ、この連休に作ってみてくださいね。

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教えてくれたのは……





およねさん

「自炊ハードルを地の果てまで下げにいく」をモットーにラクに作れて、おいしいレシピをテレビや雑誌、WEBなどで発信中。2児の母としての暮らしから生まれた料理アイディアが支持を集め、SNS総フォロワーは、40万人超（2025年 4 月次点）。著書に『禁断の爆速ごはん ここまでやっちゃう100レシピ』 (主婦の友社)など。みてくださいね。



