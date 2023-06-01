緑がぐんぐんと茂りはじめ、自然のパワーが満ちてくる5月。なかでも2日は、一粒万倍日と蠍座の満月が重なる特別な日です。運気アップにつながる過ごし方を、人気占い師・水晶玉子さんに教えていただきました。5月は生長する植物のパワーを吸収し、運気を上向きに若葉が芽吹き、緑がぐんぐん茂りはじめる5月。そんな自然界に満ちる生長のパワーを吸収するには森林浴がおすすめです。公園や街路樹の緑を眺めながら、そよ風に吹かれる