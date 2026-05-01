◇パ・リーグ西武10―0ロッテ（2026年5月1日ZOZOマリン）西武・平沢大河が今季4度目の3安打猛打賞。24年12月の現役ドラフトでの西武移籍後、古巣ロッテを相手に初めて安打を放った。2回に右前打、5回に左前打を放ち、6回1死一、三塁では右翼に適時二塁打。「スタメンで出たのでしっかり打てれば、と思った。3本打ててタイムリーも打てたので、結果としては良かったと思う」移籍1年目だった昨年は敵地でロッテ戦のあ