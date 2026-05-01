指宿市のフラワーパークかごしまでは、アジサイが見ごろを迎えています。ピンクや青。グラデーションが美しいものまで。約100種類、160鉢のアジサイが、色とりどりの花を咲かせています。一方、ブーゲンビレアも見ごろを迎えていて、約100鉢が展示されています。花言葉は「あなたは魅力に満ちている」。園内は華やかな雰囲気に包まれています。（見物客）「素敵。こんなに種類があると知らなくて、い