アイドルグループ・℃―ｕｔｅの元メンバーで歌手の鈴木愛理が衣装ショットを披露した。１日までにインスタグラムで「『誓いはキュンと。』＃でしょでしょ で初披露もうチェックしていただけましたか？？？」と書き始めた鈴木。「楽曲とアニメの世界観に合わせてこれでもか！！！なくらいフリフリなお衣装で挑みました。ライブの予習も兼ねて、皆様ぜひチェックしてね」と呼びかけ、ふんわりミニスカートの衣装ショットを