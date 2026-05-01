金沢競馬所属の青柳正義騎手（４１）＝鈴木正也厩舎＝は１日、金沢競馬競馬９Ｒでネバレチュゴーに騎乗して１着。２００３年４月の初騎乗以来、１万２４４６戦目で地方競馬通算１５００勝を達成した。また、鈴木正也調教師（６８）は、同日の７Ｒで管理するカミノマジックを出走させ１着。１９９１年４月の初出走以来、９４１２戦目で地方競馬通算１１００勝を達成した。