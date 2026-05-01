お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）が1日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演し、還暦を過ぎて困っていることを明かした。

MCの同局・鈴木奈穂子アナウンサーから「視聴者に聞きたいこと」を問われると、「老眼が進んできてるんですよね。本当に迷っているんですけど、眼鏡にしようかコンタクトにするか。こんなの聞いてどうするんだっていう、自分で考えろよっていう話ですが」と笑いつつ、視聴者からの経験談を募集。

「年々カンペがでかくなって」と話すと、MCの博多華丸・大吉も「分かります」と同調。「僕はコンタクトに老眼鏡」と明かす56歳の華丸に、内村は「えーっ？マジで」と驚いた。

内村は現在は裸眼で番組に出演しており「カンペも勘で読んでいる時がある。ぼやけてますけど」。クイズ番組で映像を見る時には老眼鏡を使用しているそうで「しっかり見なきゃいけないクイズの時だけかけてます」と話した。

その後、視聴者から老眼対策について多くのアドバイスが届き、コントでの「眼鏡のウッチャンが素敵だった」という声が紹介されると「眼鏡かねーやっぱり」とうれしそうだった。