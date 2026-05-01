東南アジアの国・ラオスで学校を建てる活動を続ける高知商業高校が、学校の建設資金として約147万円を高知ラオス会に贈呈しました。高知商業高校では、1994年から生徒が主体となってラオスでの学校建設活動に取り組んでいます。生徒たちは模擬会社をつくって、ラオスで仕入れた民芸品や自分たちで開発した商品を県内で販売して、その収益を現地の学校や幼稚園建設に向けた支援にあてています。30年以上続く活動を通じて、これまで