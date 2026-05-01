尼崎市は、阪神大物駅近くの大物公園を再整備し、「子どもから大人まで楽しめる憩いと遊びの場」として5月4日にリニューアルオープンする。ゴールデンウイーク期間中には記念イベントも開かれる。リニューアルされる大物公園※イメージ図（提供：尼崎市）市は2021年、阪神大物駅周辺の老朽化した公園や緑地を一体的に再整備する基本方針を策定。阪神タイガース2軍施設を誘致した小田南公園の整備を軸に、公共空間の再編によ