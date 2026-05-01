ＳＨＯＥＩが大幅に４日続伸し、年初来高値を更新。東海東京インテリジェンス・ラボは４月３０日、同社株のレーティングを３段階で真ん中の「ニュートラル」から最上位の「アウトパフォーム」に引き上げた。目標株価は２０００円から２１００円に見直した。ヘルメット需要は底打ちから緩やかながらも回復しつつある、とみている。２６年９月期の連結営業利益は会社計画で８３億７０００万円（前期比５．９％減