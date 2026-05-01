フランスには、年に一度、旧い車たちが一斉に街へ繰り出す日がある。毎年4月下旬の日曜日に開催される「全国クラシックカーの日（Journée Nationale des Véhicules d'Époque、通称JNVE）」がそれだ。自動車、オートバイ、トラック、農業用トラクター、軍用車両を問わず、30年以上の車齢を持つあらゆる乗り物が対象となる、フランス全土を走行会場とした野外博物館である。【画像】フランス「全国クラシックカーの日