4月27日（月）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが“わが家のご飯事情”を明かした。 ©ABCテレビ この日のテーマは「アレンジごはん」。ピリ辛の“ごぼうみそ”が食欲をそそる「ごぼう味噌の混ぜごはん」を辻調理師専門学校の簾達也先生から教わった。 本日の主役「ご飯」にちなんだ恒例のパーソナルクイズ「DAIGOクイズ」