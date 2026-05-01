◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）格上挑戦で大舞台に挑むプレシャスデイ（牡４歳、美浦・伊坂重信厩舎、父ニューイヤーズデイ）が５月１日、追い切り後も好気配を見せている。この日は美浦・Ｂダートコースを流した後、ゲートの確認を行い、その後は角馬場で乗り込んだ。伊坂調教師は「入念にほぐしました。追い切りの反動もなく、いい状態でいけると思います」と手応えを口にした。