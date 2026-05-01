君島大空が、3rdフルアルバム『花落知多少』（読み方：はなおつることしるたしょう）を6月17日にリリースする。 （関連：谷口鮪×津野米咲、君島大空×塩塚モエカ、小西遼中心としたTELE-PLAY……リモートで生まれた新たなコラボ曲） 君島にとってアルバムのリリースは、前作から約3年ぶりとなる。 また、同アルバムのリリースに伴い、6月28日より全国6カ所を巡る独奏ツアーを開催。独奏で