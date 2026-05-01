とちぎテレビ ５月１６日と１７日にバイクのトライアル世界選手権が茂木町で開催されるのを前に地元の高校生がコースの一部を飾り付けました 茂木町にある複合レジャー施設モビリティリゾートもてぎでコースの装飾を行ったのは真岡工業高校機械科の生徒４０人です。 このコースは５月１６日と１７日に開催されるバイクのトライアル世界選手権日本グランプリのコースとなっています