元世界ランキング4位のテニスプレイヤーで、2016年のリオデジャネイロ五輪で銅メダルを獲得した錦織圭選手が現いき引退すると自身のSNSで明らかにした。錦織選手は「今日は皆さまにご報告があります。このたび、今シーズンをもって現役を引退する決断をいたしました」とのメッセージを日本語と英語で投稿した。メッセージでは、「小さい頃からテニスに夢中になり、『世界で戦いたい』という思いだけを胸に走り続けてきました。その