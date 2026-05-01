１日の東京株式市場は主力株中心に買い戻され、日経平均株価は反発に転じる公算が大きい。名実ともに５月相場入りとなるが、前日の欧米株高を受け目先リバウンド狙いの買いが優勢となりそうだ。前日の欧州株市場では主要国の株価が総じて堅調、直近まで８日続落していた独ＤＡＸが大幅に反発したほか、仏ＣＡＣ４０や英ＦＴＳＥ１００なども高かった。朝方はリスク回避目的の売りが続いていたが、その後尻上がりに上値指向に変わ