１日の東京株式市場は主力株中心に買い戻され、日経平均株価は反発に転じる公算が大きい。名実ともに５月相場入りとなるが、前日の欧米株高を受け目先リバウンド狙いの買いが優勢となりそうだ。前日の欧州株市場では主要国の株価が総じて堅調、直近まで８日続落していた独ＤＡＸが大幅に反発したほか、仏ＣＡＣ４０や英ＦＴＳＥ１００なども高かった。朝方はリスク回避目的の売りが続いていたが、その後尻上がりに上値指向に変わった。原油市況が反落するなか各国の長期金利が低下、ＥＣＢによる早期利上げ観測が後退したこともショートカバーを誘った。米国株市場ではＮＹダウが高寄りした後も一貫して上値を追う強調展開で、引け際にやや伸び悩んだものの８００ドル弱、率にして１．６％あまりの大幅高となった。ＷＴＩ原油先物価格が１バレル＝１０５ドル台まで水準を切り下げたこともポジティブ視された。個別では決算発表を受け明暗が分かれる形となっている。そのなか、ダウ構成銘柄であるキャタピラー＜CAT＞がコンセンサスを上回る好決算でほぼ１０％高と値を飛ばし指数押し上げに貢献した。このほか、アルファベット＜GOOGL＞も１０％高に買われるなど好決算銘柄に対する物色ニーズは強い。他方、マイクロソフト＜MSFT＞は４～６月期の売上高見通しが市場予想に届かず大きく下押す場面があった。ただ、欧州各国と同様に米国でも債券を買い戻す動きが目立ち、長期金利の低下が投資家のセンチメント改善につながっている。東京市場では欧米株高に追随し上値指向が期待できる。もっとも、外国為替市場で政府・日銀の為替介入を受けて円が急騰していることは株式にはネガティブに作用する可能性もある。きょうは週末要因も絡み、買い一巡後は上値が重くなるケースも考えられる。



３０日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比７９０ドル３３セント高の４万９６５２ドル１４セントと６日ぶり反発。ナスダック総合株価指数は同２１９．０７ポイント高の２万４８９２．３１だった。



日程面では、きょうは４月の都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）、３カ月物国庫短期証券の入札、１０年物物価連動国債入札、４月の新車販売台数（自販連）、４月の軽自動車販売台数（全軽自協）など。海外では４月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数など。なお、中国、香港、韓国、台湾、フィリピン、シンガポールなどアジア各国の市場が休場となる。



出所：MINKABU PRESS