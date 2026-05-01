新作がリリースされるたび、SNSでも話題を呼ぶ【GU（ジーユー）】と【rokh（ロク）】とのコラボアイテム。今回は春夏コレクションの中から、大人におすすめしたいチュニックをご紹介。表情のある素材が高見えし、華やかなシルエットは体型カバーにも一役買ってくれそうです。 デイリーからリゾートまで使える主役級チュニック 【GU】「バルーンスリーブチュニック by r