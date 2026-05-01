大人女性が【GU × rokh】で狙うべきは？→ 体型カバーも狙える「高見えチュニック」

新作がリリースされるたび、SNSでも話題を呼ぶ【GU（ジーユー）】と【rokh（ロク）】とのコラボアイテム。今回は春夏コレクションの中から、大人におすすめしたいチュニックをご紹介。表情のある素材が高見えし、華やかなシルエットは体型カバーにも一役買ってくれそうです。

デイリーからリゾートまで使える主役級チュニック

【GU】「バルーンスリーブチュニック by rokh」\2,990（税込）

花柄ジャカード素材が高見えするチュニック。バルーン袖とペプラムシルエットが、装いに華やぎを添えるポイントに。二の腕やお腹まわりのカバー役にもなってくれます。パンツと合わせてカジュアルに落とし込んだり、ボリュームのあるスカートでリゾートスタイルに仕上げたり、幅広い着こなしを楽しんで。

バレルパンツと合わせてカジュアルに

フェミニンなシルエットも、甘さを抑えたシックなダークグリーンなら大人女性も気負いなく着られそう。バレルパンツを合わせたカジュアルな着こなしにもなじんでくれます。ビスチェをプラスワンすることで重心が上がって見え、脚長効果にも期待できそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

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writer：Emika.M