兵庫県宍粟市は4月16日、定例記者発表を行った。市民向け施設の整備や教育施策・イベントなどについて触れた内容となった。宍粟市の福元晶三市長☆☆☆☆【はがにこにこパーク】4月25日、市民センター波賀跡地にオープン。子どもたちが安心して遊べる場として整備された施設とのこと。【小中一貫教育】これまでの取り組みに加え、新たに山崎西学園と山崎南学園がスタート。推進校が市内6中学校区に拡大するとのこと。義務教育9年