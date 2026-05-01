1日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比190円高の5万9720円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9284.92円に対しては435.08円高。出来高は1万662枚だった。 TOPIX先物期近は3725ポイントと前日比19ポイント安、TOPIX現物終値比2.21ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59720+190 10662 日経225min