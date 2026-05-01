日経225先物：1日夜間取引終値＝190円高、5万9720円
1日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比190円高の5万9720円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9284.92円に対しては435.08円高。出来高は1万662枚だった。
TOPIX先物期近は3725ポイントと前日比19ポイント安、TOPIX現物終値比2.21ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59720 +190 10662
日経225mini 59750 +220 245607
TOPIX先物 3725 -19 27304
JPX日経400先物 33955 -225 682
グロース指数先物 750 -2 1202
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3725ポイントと前日比19ポイント安、TOPIX現物終値比2.21ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59720 +190 10662
日経225mini 59750 +220 245607
TOPIX先物 3725 -19 27304
JPX日経400先物 33955 -225 682
グロース指数先物 750 -2 1202
東証REIT指数先物 売買不成立
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