　1日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比190円高の5万9720円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9284.92円に対しては435.08円高。出来高は1万662枚だった。

　TOPIX先物期近は3725ポイントと前日比19ポイント安、TOPIX現物終値比2.21ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59720　　　　　+190　　　 10662
日経225mini 　　　　　　 59750　　　　　+220　　　245607
TOPIX先物 　　　　　　　　3725　　　　　 -19　　　 27304
JPX日経400先物　　　　　 33955　　　　　-225　　　　 682
グロース指数先物　　　　　 750　　　　　　-2　　　　1202
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース