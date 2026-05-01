兵庫県立の7つのミュージアムの特色あるコレクションを集めた特別展が、6月から兵庫県立美術館で開催される。これに合わせ、各ミュージアムの展覧会限定キャラクターが誕生した。現在それぞれの名前を募集している。名前募集中のキャラ達左から：県立考古博物館加西分館古代鏡展示館、県立人と自然の博物館、兵庫陶芸美術館、県立美術館、県立歴史博物館、横尾忠則現代美術館、県立考古博物館画像提供：兵庫県立美術館