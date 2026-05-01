世帯年収が1000万円を大きく超えてくると、日々の金銭感覚にも多少のバグが生じるのかもしれない。投稿を寄せた60代女性（大学受験予備校講師）は、自身の年収1000万円に加え、母の年金200万円、娘の年収500万円で世帯年収1700万円の3人暮らしだ。女性は持ち家2軒を所有しつつ、さらに家賃10万円の駅近賃貸マンションも借りているというから、相当リッチな資産状況だが、自身はそれを「普通の生活」と呼ぶ。（文：篠原みつき）「娘