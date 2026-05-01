お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏と6人組グループ・SixTONESのジェシーがタッグを組んだ日本テレビ系ロケ番組、『津田×ジェシーのゲラゲラ ナンバープレート旅』が、5月1日（深0：30〜）、8日（深0：45〜）の2週にわたり放送される。【番組カット】仲良くピース！子どもと写真を撮る津田＆ジェシー同番組は、“車のナンバープレート”が頼りの、台本がない旅番組。車のナンバープレートを見て「旅の期待値が高そうな人」を捜