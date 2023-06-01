１日の巨人戦（甲子園）で先発する阪神の村上頌樹投手（２７）が４月３０日、ＳＧＬで残留練習を行い、６試合連続のクオリティースタート（ＱＳ・６回以上かつ自責点３以下）達成を誓った。「先発としての役割は果たせているかな。投げた試合で負けたのは開幕戦だけなので」抜群の安定感を発揮している。ここまで５試合に登板。このうち３試合で初回に失点を喫しているが、３失点以内にまとめている。「失点はどう頑張っても