昨年、米ツアーにフル参戦し始めたルーキーイヤーに姉妹揃って初優勝を挙げた岩井明愛と千怜。姉妹で活躍することも珍しいのに、双子が揃って活躍中ということでアメリカでも知名度と人気が高まっている。そして、さらに驚かされるのが二人の体力だ。 岩井姉妹の優勝の秘けつは体力？ツアー中の行動が話題 二人の今シーズンは、2月の開幕戦「ヒルトングランドバケーションズ」