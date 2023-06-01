ハークは、シルヴェスター・スタローンが出演するクライムアクション『アーマー 炎の戦い』のレンタルDVDリリースおよびデジタル配信を2026年7月3日に開始する。シルヴェスター・スタローン出演の『アーマー 炎の戦い』が7月3日にDVDレンタル＆デジタル配信開始『アーマー 炎の戦い』は、ジェイソン・パトリック主演のクライムアクション。日本では劇場未公開で、2026年3月にWOWOWで放映された。地方の橋の真ん中で爆破され横転し