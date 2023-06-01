ミャンマーで発足した軍主導の新政権は先月30日、クーデター以降、収監されていた民主派指導者のアウン・サン・スー・チー氏を刑務所から指定の住居に移送したと発表しました。スー・チー氏の近影とみられる写真も公開されています。ミャンマーの親軍政権は、アウン・サン・スー・チー氏の処遇に関する声明を発表しました。それによりますと、国家の善意として、スー・チー氏を刑務所から指定された住居に移送したとしたうえで、残