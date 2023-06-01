【Apex Legends：シーズン29「オーバークロック」】 5月6日より開催予定 Electronic Artsは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用バトルロイヤルゲーム「Apex Legends」において、シーズン29「オーバークロック」を5月6日より開催する。 今回のシ&#1254