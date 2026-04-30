ドイツの首都ベルリンにある国立美術館でアート作品として展示されていたのは、アメリカの実業家、イーロン・マスク氏の顔をつけた、犬のようなロボットです。他にも、アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏や芸術家のピカソ、アンディ・ウォーホル、そして北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記のロボットまで展示されていました。これらのアート作品にどんなメッセージが込められているのか、制作したアーティストは「私たちが何