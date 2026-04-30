中国国内のレンタカー市場は、メーデー連休（5月1〜5日）が近づくとともに、爆発的な成長をみせています。多くのレンタカー会社の最新データによると、今年のメーデー連休中の予約数は顕著に増加したとのことです。中国南部の深セン北駅にあるレンタカー店舗では、車の受け取りや返却に訪れる旅行客が後を絶ちません。店舗の責任者によると、今年のメーデー期間中、同店舗の1日当たりの平均受渡台数は200台を超える見込みとのこと