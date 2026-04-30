30日夕方、石川県津幡町の山あいで建物に隣接する納屋が焼ける火事がありました。けが人はいないということです。30日午後4時半すぎ、津幡町中山で納屋1棟が焼ける火事がありました。消防によりますと、火は午後5時50分に消し止められ、これまでにけが人はいないということです。火事があったのは、住宅の敷地内にある納屋で、他の建物への延焼はないということです。