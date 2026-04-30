甲府市の湯村山のふもとに広がる湯村温泉。弘法大師の開湯伝説が残り、戦国時代に武田信玄公が戦の疲れを癒やした「隠し湯」として有名な温泉地です。江戸時代には、葛飾北斎が浮世絵に描くほどの景勝地として知られていました。明治以降も太宰治や井伏鱒二、竹中英太郎といった多くの文化人たちに深く愛されてきました。泉質はナトリウム−塩化物泉や硫酸塩泉、硫黄泉などがあり 、お湯が非常に柔らかく、肌がすべすべになること