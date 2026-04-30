ＮＨＫの語学番組で活躍中のサマー・レインさんによる新刊「サマー先生のなりきり英語音読基本文法６０パターンで何でも言えるようになる！」（三修社刊、税込２２００円）が発売された。ＮＨＫの語学番組でもおなじみのサマー・レインさんはＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの登録数は５０万を超える人気の英語講師。「何年勉強しても話せない」という悩みの解決を目指す一冊だ。英語学習において、「文法や単語は知っているのに