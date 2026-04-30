ＮＨＫの語学番組で活躍中のサマー・レインさんによる新刊「サマー先生のなりきり英語音読 基本文法６０パターンで何でも言えるようになる！」（三修社刊、税込２２００円）が発売された。

ＮＨＫの語学番組でもおなじみのサマー・レインさんはＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの登録数は５０万を超える人気の英語講師。「何年勉強しても話せない」という悩みの解決を目指す一冊だ。

英語学習において、「文法や単語は知っているのに、会話になると口から出てこない」という課題は多くの学習者に共通した悩み。その原因を「基礎文法を使いこなせていないこと」にあると捉え、「聞いて・まねして・使う」３ステップトレーニングによって“使える英語”へと転換することを目指す。

日常会話に必要な基本文法を６０のパターンに厳選。それぞれを実際の会話シーンに即した英文とともに収録し、声に出すトレーニングを通して、自然に口から英語が出てくる感覚を養う。基礎文法を徹底的に使いこなすことで、「英語で何でも言える」という実感を得られる構成になっている。

書籍×音声×動画で「話す」「聞く」の総合力をつける。書籍だけでなくサマー先生自身による自然なネイティブ音声および６０本の動画レクチャーと連動した学習設計を採用。発音や音声変化のポイントも丁寧に解説し、話すだけでなく「相手の返答もちゃんと聞き取れる」リスニング力も同時に伸ばす。

また、特設サイトで学習体験をサポート。本書の内容や活用方法、音声と動画コンテンツにつながる特設サイトを公開し、より効果的に学習を進めるための情報が集約されている。