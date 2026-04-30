不思議なステップワゴン2026年4月17日、ホンダは4代目となる新型「インサイト」を発売しました。それにともない公開された公式Webサイトの画像のなかに、不思議な「ステップワゴン」が映り込んでいることがSNSを中心に話題となっています。【動画】超カッコイイ！ これがホンダ「ステップワゴン」です！ 動画で見る！インサイトに搭載される「ホンダパーキングパイロット」を紹介する画像に映り込んだこのステップワゴンは、