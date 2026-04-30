「社民党を壊そうとする、あらゆる勢力と戦います！」4月29日に都内で行われた社民党の党大会でこう述べたのは、党首の福島瑞穂氏（70）。憲法改正に抗う護憲派は国家権力からの「総攻撃」を受けているとし、福島氏は「社民党も例外ではない」と危機感をあらわにした。党大会には、立憲民主党の田名部匡代幹事長（56）、共産党の田村智子委員長（60）など野党幹部も来賓として出席し、「命を守る、暮らしを守る、この方向性は一致